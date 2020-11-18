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В супермаркетах и иных торговых точках Москвы появилась новая мошенническая схема. Которая, впрочем, не влечет за собой потери со стороны обманутых граждан. Страдают от нее совсем другие люди.

Схема позволяет мошеннику обналичить средства с ранее украденной платежной или кредитной карты. Для этой цели он становится в очередь в супермаркете и предлагает кому-либо произвести оплату своей карточкой взамен на наличные. Для общения с людьми подбираются либо мужчины, либо девушки, которые вызывают доверие и симпатию, чтобы никто не смог раскрыть обман.

Впрочем, никакого обмана на этом этапе нет. Мошенник действительно расплачивается картой, за что и получает деньги. Однако человек, который помогает ему, становится пособником преступника. Так как расчет осуществляется украденной картой.

Такая схема придумана из-за того, что с ворованного платежного средства невозможно снять деньги без пин-кода. Которого мошенник в большинстве случаев не знает. Для расчета же в магазинах пин-код нужен не всегда, что и используют злоумышленники. Они платят за чужие покупки чужими деньгами, а наличные забирают себе.

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