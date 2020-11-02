Кристину Асмус раскритиковали за её новый образ, в котором она приняла участие в очередном выпуске шоу «золото Геленджика».

Фото актрисы было опубликовано на её странице в Instagram. В кадре Асмус предстала в облегающем комбинезоне неоново-зелёного с элементами фиолетового цвета, а также с изображением на груди рыбы. Образ был дополнен фиолетовой шляпой с огромными полями, и яркими голубыми серьгами. Снялась Кристина на фоне розовой стены с желтыми кругами.

Образ актрисы не все подписчики восприняли положительно. В комментариях было заявлено, что Асмус начала часто выкладывать подобные фото, и предположили, что ей не хватает внимания, что можно расценивать как психологическую проблему. Некоторые сообщили, что в таком образе актриса «полный антисекс», и сравнили её с гусеницей, лягушкой и «псилобициновым грибом».

Впрочем, многие поклонники юмор актрисы оценили высоко, и заметили, что подобная «кислота» ей идёт.