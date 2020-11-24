В Оренбургской области произошло смертельное ДТП с пятью погибшими.

Инцидент произошёл примерно в 17:20 по местному времени 23 ноября на 198-м километре трассы Оренбург – Самара, в пяти километрах от села Погромное. Как сообщается, столкнулись два автомобиля – Datsun и Volkswagen.

Согласно предварительной информации, 45-летняя женщина, управляющая автомобилем Datsun, не справилась с управлением, в результате чего выехала на встречную полосу, где и столкнулась с Volkswagen под управлением 29-летней девушки. В результате ДТП пять человек погибло – оба водителя, а также три пассажира Volkswagen, ещё одна пассажирка Volkswagen пострадала и была госпитализирована с множественными травмами.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.