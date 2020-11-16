Один из участков дороги под Чеховым временно останется не освещенным. Связано это с проблемами финансирования. Глава округа Григорий Артамонов заявил, что работы по восстановлению освещения на данном участке будут обязательно внесены в бюджет либо в следующем, либо уже в 2022 году.

Проблемы с освещением возникли на участке от деревни Русское поле до выезда на старое Симферопольское шоссе. Местные жители неоднократно жаловались на то, что кромешная тьма на этом отрезке провоцирует дорожно-транспортные происшествия. В том числе, и с участием пешеходов.

По словам Григория Артамонова, за данный участок трассы, протяженность которой составляет 1,1 километр, несет ответственность организация «Мосавтодор», которая подчиняется региональном Минтрансу. Однако и она не предпринимает каких-либо мер для восстановления освещения. А в бюджете городского округа в настоящий момент нет средств для проведения работ.