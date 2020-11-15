Джо Байден своей победой на президентских выборах в Соединенных Штатах вполне может обрушить американскую валюту. Экономисты говорят, что доллар и так немного просел после того как стало ясно, кто именно станет новым главой государства. Но по их словам, это только начало.

Среди причин, по которым снижение доллара – это практически свершившийся факт, аналитики называют возможные послабления, которые Байден предпримет во внешнеэкономической политике. Он вполне может перестать угрожать тарифами развивающимся странам, из-за чего их валюта немного укрепится по отношению к американской. Кроме того, новый президент планирует ликвидировать пошлины на импорт целого ряда товаров.

Еще одна причина – это послабления во внутренней экономике, которые Байден обещал предпринимателям. Они вполне могут спровоцировать дефицит бюджета страны.

Ряд экспертов отмечает, что как снижение доллара, так и предпринятые Байденом меры по ослаблению давления на бизнес внутри страны и на партнеров за ее пределами могут сыграть на руку России. И привести к усилению рубля.