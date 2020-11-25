Певица Лолита Милявская рассказала о трудностях с финансами, которые возникли у артистов из-за коронавируса.

Как сообщила певица в интервью радиостанции «Говорит Москва», в их индустрии задействовано около 600 тысяч человек, артистов из них около 200 человек, не важно, топовых или нет. Все остальных из этих людей зарабатывают лишь тогда, когда у артистов есть работа.

Также Лолита сообщила, что топовые артисты не имеют возможности содержать всех остальных, и даже собственным коллективам выплачивать заработную плату в течение восьми месяцев без работы нереально. И даже на выступлениях сейчас артисты много не зарабатывают – прибыль зависит от наполняемости зала, а на это сейчас существуют ограничения. Также, чем больше зал, тем дороже его аренда – от 15-30%, 10% выплачиваются за звук и свет, ещё 10% – распространителям билетов.

Кроме того, Лолита отметила рост тарифов транспортных компаний, из-за чего прокатчиками невыгодно их возить.