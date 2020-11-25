Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Лолита Милявская рассказала о трудностях с финансами, которые возникли у артистов из-за коронавируса.

Как сообщила певица в интервью радиостанции «Говорит Москва», в их индустрии задействовано около 600 тысяч человек, артистов из них около 200 человек, не важно, топовых или нет. Все остальных из этих людей зарабатывают лишь тогда, когда у артистов есть работа.

Также Лолита сообщила, что топовые артисты не имеют возможности содержать всех остальных, и даже собственным коллективам выплачивать заработную плату в течение восьми месяцев без работы нереально. И даже на выступлениях сейчас артисты много не зарабатывают – прибыль зависит от наполняемости зала, а на это сейчас существуют ограничения. Также, чем больше зал, тем дороже его аренда – от 15-30%, 10% выплачиваются за звук и свет, ещё 10% – распространителям билетов.

Кроме того, Лолита отметила рост тарифов транспортных компаний, из-за чего прокатчиками невыгодно их возить.

Вам может понравиться

55-летняя модель напомнила о жизни до коронавируса фото в бикини

Актриса и модель из Великобритании Элизабет Херли поделилась с подписчиками в Instagram…
  • Анна
  • 24.11.2020
  • читать 1 минуту

Серьезные потери вынудили Армению использовать в Карабахе даже танки-ветераны Т-55

Армянское командование из-за огромных потерь в войне за Нагорный Карабах вынуждено было…

Жена Ефремова собирается с ним разводиться

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова собирается разводиться с актёром. Сообщил об этом…
  • Анна
  • 24.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 ноября – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев: погода, 25 ноября – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 25 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 25 ноября – переменная облачность, до 6 °C |