В Пентагоне объяснили причину крушения истребителя F-15C в Северном море.

Инцидент, как отмечается, произошёл ещё летом – 15 июня. Самолёт был поднят в воздух для совершения планового полёта. Спустя некоторое время после того, как истребитель взлетел с британской авиабазы Лейкенхит, он рухнул в Северное море. О причинах происшествия Пентагон в течении нескольких месяцев ничего не говорил.

Для расследования инцидента командование ВВС США создало комиссию, которая выяснила, что 27-летний пилот чрезмерно увлёкся перехватом условного противника. В результате этого он потерял ориентацию и в критический момент не смог понять своё положение. Кроме того, в то время были плохие погодные условия и сильная облачность. В итоге пилот не ощутил, что самолёт направляется вниз.

Указывается также, что погибший лётчик завершил курс по пилотированию F-15C лишь в январе, а в мае получил квалификацию.