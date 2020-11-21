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Резидент Comedy Club Павел Воля язвительно высказался по поводу развода своего коллеги Гарика Харламова с Кристиной Асмус.

Воля и Харламов разыграли сценку, в которой Гарик изображал самого себя, а Павел давал ему советы касаемо личной жизни. Так, он заявил, что развод с Кристиной произошёл из-за того, что Харламов уделял ей мало внимания, предпочитая проводить время в своём смартфоне. Также указывается, что Асмус пыталась привлечь внимание мужа, однако безуспешно.

Как заявил Воля, телефон является всё же весьма интересной штукой, и Харламова отвлечь от него невозможно. В разыгрываемой сценке шоумен также изобразил и Асмус, которая всячески пыталась привлечь к себе внимание Харламова. Так, изображая актрису, он использовал фразы «Гарик, мне плохо!», «Ты не уделяешь мне внимания», «Мне предлагают сняться в фильме «Текст», «Мы разводимся» – и на все эти слова Гарик отвечает лишь согласием, не отрываясь от смартфона.

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