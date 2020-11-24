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Актёр Павел Прилучный прокомментировал своё состояние и причины госпитализации в московскую больницу.

Как сообщается, некоторое время назад СМИ сообщили, что актёра госпитализировали с переломом черепа. Представитель артиста спустя некоторое время заявил, что его состояние стабильное, однако о причинах того, почему Прилучный оказался в больнице, он не рассказал.

Сам актёр недавно опубликовал своё архивное фото, на котором он предстал с подбитым глазом. Успокаивая своих поклонников, Павел сообщил, что кадр был сделан на съёмках два года назад, и выложил он его для привлечения внимания. Он рассказал в публикации, что действительно восстанавливается после операции, и сейчас всё хорошо и идёт по плану.

Однако детали произошедшего он также не стал раскрывать и отметил, что сообщит их правоохранительным органам. Также Прилучный заявил, что версия СМИ о том, что он «подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ», ему кажется гораздо более интересной, чем правда.

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