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Актёр Павел Прилучный удивил своих поклонников пикантной фотографией с Дарьей Мельниковой.

В кадре актриса стоит спиной к зрителю, опираясь на стол, а Прилучный стоит перед ней. Как отмечается, это кадр со съёмочной площадки фильма «Соври мне правду», над которым работает режиссёр Ольга Акатьева.

Пикантности снимку добавило то, что Дарья Мельникова является одной из актрис сериала «Папины дочки», так же, как и возлюбленная Прилучного Мирослава Карпович. С Мирославой Павел начал встречаться после расставания с Агатой Муцениеце.

По некоторым слухам, Прилучный даже собирался разорвать отношения с Карпович и думал о том, как вернуться к Муцениеце, но эта информация так и осталась неподтверждёнными слухами, а Павел и Мирослава позже были замечены вместе.

В подписи к фото с Мельниковой актёр указал, что «будет горячо». В комментариях поклонники заметили, что из артистов получился превосходный тандем, и кадр выглядит сексуально.

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