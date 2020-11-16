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Ранее сообщалось, что в ходе войны за Нагорный Карабах на территории непризнанной республики погибло 4 000 военнослужащих Армении и мирных жителей. Глава правительства Никол Пашинян также заявляет о нескольких сотнях бойцов, которые в настоящий момент считаются без вести пропавшими.

Он рассказал, что сейчас обе стороны обмениваются телами погибших солдат. После этого будет произведен обмен пленными и ранеными. По погибшим обязательно будет объявлен общенациональный траур.

Пашинян выразил надежду на то, что хотя бы нескольких пропавших без вести удастся разыскать живыми. Он привел в пример случай, который позволил обнаружить одного из таких солдат в числе раненых.

По словам премьера, государство возьмет на себя все заботы по решению социальных проблем военнослужащих, которые принимали участие в вооруженном столкновении.

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