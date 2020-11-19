В NASA обнаружили, что ограничения, введённые в разных странах из-за пандемии коронавируса, положительно повлияли на уровень загрязнения атмосферы планеты.

Как сообщается, больше всего это влияние можно заметить в крупных городах. Исследователи всего мира отметили, что в городах значительно понизился уровень содержания углекислого газа. Это, в свою очередь, в несколько раз снижает смертность, и, по некоторым предположением, уменьшение смертности из-за более чистого воздуха может даже превысить повышение смертности по причине коронавируса.

Кроме того, было смоделирована ситуация, при которой страны не вводили бы ограничения, связанные с коронавирусом. Сравнив полученные результаты с имеющимися в действительности, учёные отметили, что концентрация диоксида азота на планете снизилась примерно на 20%. В крупных городах снижение уровня достигало порой и вовсе 50%.