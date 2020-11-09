Возглавляющая ЦИК РФ Элла Памфилова считает необходимостью разделение избирательного и учебного процессов. На встрече с российским президентом Владимиром Путиным она предложила ввести для школьников дополнительные каникулы, которые продляться 7 дней.

По мнению главы избирательной комиссии, такие каникулы необходимы. Все дело в том, что на голосовании, которое традиционно займет три дня, многие педагоги будут выступать в качестве членов комиссий на выборах. Кроме того, участки для голосования чаще всего располагаются именно в учебных заведениях, что создаст проблемы и для учебы, и для избирательного процесса.

По итогам встречи госпожа Памфилова сообщила СМИ, что глава государства дал распоряжение экспертам, ведомствам и законодателям разобраться в ситуации и предпринять те меры, которые будут наиболее эффективными для обеспечения нормального избирательного процесса.