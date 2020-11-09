В издании РБК, сославшись на политологов, сообщили, что пересчет голосов в некоторых штатах и судебные заседания могут привести к переносу сроков объявления победителя президентской гонки в США.

Александра Филиппенко, научный работник Института США и Канады, считает, что в Висконсине и Мичигане с большой вероятностью будут пересчитаны голоса избирателей. На данный процесс потребуется несколько недель. Однако если победа Джо Байдена окажется очевидной, то в Верховном суде не станут давать разрешение на проведение этой процедуры.

Виктория Журавлева, сотрудник РАН, при этом заявила, что пересчет голосов, вероятнее всего, завершится лишь в начале января. Если будет подан иск, то победителя выборов не назовут, пока не будет завершена эта процедура. Однако американист Сергей Судаков считает, что результаты выборов в США оспорить в суде почти невозможно.