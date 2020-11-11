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Российский турист, который отдохнул в Крыму в осенний сезон, остался крайне недоволен курортом. О своих впечатлениях, которые мужчина назвал «разочарованием года», он рассказал в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Как сообщается, путешественник решил отдохнуть в посёлке Партенит. Свой выбор он обосновал тем, что слышал об этом месте много хорошего – про дворцы, парки, и вид на Аю-Даг. В итоге турист не увидел ничего, что его могло бы впечатлить. Набережная, как он отметил, была совсем маленькой. Поначалу мужчина даже решил, что попал куда-то не туда.

Большая часть всех пляжных зон и других мест, которые стоит посетить, как оказалось, находится на территории санаториев. Те, кто там не проживает, могут попасть только за деньги. К примеру, билет на территорию санатория «Айвазовское» стоит 600 рублей. Там, по словам туриста, красивый парк.

Подобная ситуация не по нраву и местным жителям, которые раньше могли проходить на территорию бесплатно.

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