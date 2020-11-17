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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik рассказал о способах снизить риск заражения коронавирусом.

Онищенко отметил, что в России ещё некоторое время будет происходить рост заболеваемости коронавирусом, и потому важно повысить сопротивляемость организма. Для этого необходимо соблюдать хорошее питание, получать достаточное количества витамина D, а также заниматься физической активностью.

Проблема с распространением коронавируса осложняется ещё и тем, что приближается зима. Любая, даже самая лёгкая простуда, позволит коронавирусу легче проникнуть в организм. Поэтому Онищенко призывает одеваться по сезону.

Кроме того, он отметил, что необходимо своевременно выявлять больных и изолировать их, чтобы они не заразили других людей. Также он напомнил, что людям, входящим в группы риска – пожилым, имеющим различные сопутствующие заболевания, необходимо особо внимательно относиться к своему здоровью.

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