Ольга Бузова на своей странице в Instagram поделилась фотографиями нового номера для шоу «Ледниковый период».

В очередном выпуске шоу темой стало российское и советское кино. Бузова предстала в образе стюардессы из фильма «Экипаж», а её партнёр на льду, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев – в образе пилота. Как отмечается, для того, чтобы их выступление выглядело более эффектно, был использован «дождь».

По словам Бузовой, она весьма эмоционально пропустила через себя это выступление. Однако судьи передачи всё равно оценили её старания не особо высоко.

В новом выпуске в состав жюри вошли не только бессменные Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Елена Исинбаева, но и актёр Андрей Соколов и спортсмен и тренер Максим Траньков.