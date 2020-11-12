Проведение новогодних праздников может стать слишком рискованным для жителей Ульяновска. Поэтому карантин в регионе решено продлить до 10 января. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов.

Он пояснил, что все массовые мероприятия, приуроченные к Новому году, будут под запретом. Причем он распространяется не только на компании, но и на детские сады и общеобразовательные школы. Помимо этого, Морозов порекомендовал муниципальным органам власти урезать бюджеты на новогодние мероприятия и свести их к минимуму, исключив все лишнее.

16 ноября в Ульяновской области также вводятся дополнительные ограничительные меры. Так, до конца месяца местные жители, которым уже исполнилось 65 лет и которые страдают от каких-либо хронических заболеваний, могут выходить из дома лишь на кратковременную прогулку, а также за лекарствами или продуктами.

Общественный транспорт с 25 ноября должен быть оснащен рециркуляторами воздуха, которые проводят антибактериальную обработку. Также рекомендуется всем перевозчикам установить защитные экраны на все посадочные места.