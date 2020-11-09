После новостей о разработке новой вакцины от коронавируса компаниями Pfizer и BioNTech резко возросла стоимость акций и нефти.

Как сообщается, новая вакцина в тестировании предотвратила более 90% инфекций у добровольцев. В исследованиях было задействовано 10 тысяч добровольцев. В итоге у компаний, разработавших препарат, резко возросли акции – на 7% у Pfizer и на 11% у BioNTech.

Выводы о действии вакцины были основаны на промежуточном анализе после заражения части участников коронавирусом. Исследования будут проводить до тех пор, пока не станут известны результаты остальных добровольцев.

Как отмечается, данные выводы позволяют компаниям получать разрешения от надзорных органов на то, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации использовать новые вакцины, если в будущем они докажут свою безопасность.