В США в штате Вайоминг находится вулкан Йеллоустоун, вероятность извержения которого составляет 0,00014%.

За вулканом непрерывно наблюдают учёные с целью спрогнозировать его поведение в будущем. В ходе исследования выяснилось, что было как минимум ещё два «колоссальных» извержения вулкана, которые ранее науке были неизвестны. Происходили эти извержения в среднем раз в 500 тысяч лет.

Очередное извержение, по словам специалистов, несколько «затянулось», что делает прогноз неутешительным – оно может стать самым большим и привести к серьёзнейшим последствия для Северной Америки. Так, из-за слишком большого выброса пепла Солнце будет затуманено, что отправит регион в вулканическую зиму.

Кроме того, аналогичные последствия могут грозить и всему остальному миру.