Пенсионеры, которые были вынуждены уйти с работы из-за пандемии коронавируса, получат надбавки к пенсии, постановление о которых было принято российским правительством. Размер дополнительных выплат индивидуален, поэтому гражданам нужно посетить сайт Пенсионного фонда либо обратиться в ближайшее отделение ПФР. Сумма будет зависеть от результатов индексации в соответствии с отработанным до увольнения периодом.

Помимо этого, надбавка в декабре будет выплачена тем россиянам, находящимся на заслуженном отдыхе, которые проживают в сельской местности. Эта дополнительная выплата составляет 25 процентов от суммы получаемой пенсии.

В последнем месяце года получат надбавку и те пенсионеры, которые до выхода на заслуженный отдых отработали 30 или более лет. За столь впечатляющий трудовой стад полагается фиксированная дополнительная выплата, размер которой составляет 7 107 рублей.