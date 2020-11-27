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Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar TB2 хорошо показали себя в Армении, эффективно расправляясь с любой боевой техникой. Однако это не означает, что на них нельзя найти управу. К примеру, российские ЗРК «Тор-М2КМ» способны легко справиться даже с роем таких дронов.

Военные эксперты из-за рубежа уже успели окрестить «Тор-М2КМ» «убийцами Байрактаров». Если беспилотник окажется в зоне действия этого комплекса, спасти его уже не сможет никто. При этом ЗРК действует весьма эффективно – он способен уничтожить сразу четыре воздушные цели.

Помимо этого, с Bayraktar TB2 можно успешно бороться и другими видами российских вооружений. Так, беспилотники будут легко уничтожены, если попадут на прицел артиллерийских комплексов «Деривация ПВО» или ЗРК «Бук». Отлично справится с ним и ЗРК «Сосна», вычисляющий летящий в небе БПЛА на расстоянии 12 километров. Также эффективными против беспилотных аппаратов будут средства ПВО, разрабатываемые в качестве замены «Сосне» – комплексы «Птицелов», работающие на большей высоте и имеющие увеличенную дальность поражения целей.

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