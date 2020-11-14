В информационном агентстве «Интерфакс», сославшись на Артура Согомоняна, сообщили о смерти Армена Джигарханяна, народного артиста Советского Союза, в возрасте 86 лет.

Согласно словам собеседника издания, киноактер скончался сегодня, 14 ноября, в утренние часы. Ровно в 6 часов утра у него отказало сердце. Согомонян отметил, что причиной его смерти стали хронические болезни. Последние несколько лет Джигарханяну нередко приходилось лежать в медучреждениях.

Летом текущего года артист был доставлен в больницу после инсульта. Его экс-супруга тогда сообщила, что самочувствие Джигарханяна значительно ухудшилось по причине малоактивного образа жизни, который ему пришлось вести из-за введенного в стране режима самоизоляции.