Источник из силовых структур России сообщил о том, что на территории Армении был сбит российский вертолёт. Об этом сообщает радио Sputnik Армения.

Согласно озвученной информации, удар по вертолёту был нанесён со стороны, предположительно, азербайджанского города Нахичевань. Вертолёт упал на территории Армении, в нём находились российские военнослужащие. Подробности происшествия уточняются.

Как позже сообщило российское военное ведомство, вертолёт Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Воздушное судно сопровождало автоколонну 102-й российской военной базы. Инцидент произошёл около 17:30 по московскому времени.

В происшествии погибли два члена экипажа, один был эвакуирован с травмами средней тяжести.