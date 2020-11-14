Соглашение о мире между Баку и Ереваном было подписано на второй день после того, как азербайджанскими войсками был взять город Шуша, являющийся одним из ключевых в Нагорном Карабахе. Сейчас прямо на въезде в него установлен блокпост, на котором дежурят военнослужащие Азербайджана. А над стелой теперь развеваются азербайджанские и турецкие флаги.

Видео, подтверждающее эти факты, сегодня появилось в интернете. На кадрах записи также можно увидеть российских миротворцев, которые в настоящий момент занимают предназначенные для них наблюдательные посты.

Город Шуша был взять азербайджанскими войсками 8 ноября. Предпринимаемые армянскими военнослужащими и Армией обороны НКР попытки отбить стратегически важный населенный пункт не увенчались успехом. 10 ноября было подписано соглашение, по которому Шуша переходит к азербайджанской стороне.