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На Украине неизвестные хакеры атаковали сайт Конституционного суда. Об этом сообщило агентство «Украинские новости», ссылаясь на пресс-секретаря учреждения Марьяну Гайовскую.

Согласно её словам, в настоящее время сайт взломан и не функционирует. Также она отметила, что ведутся работы по восстановлению ресурса.

Отмечается, что Конституционный суд Украины на днях признал неконституционным закон, который предусматривает уголовную ответственность за предоставление в декларациях о доходах ложной информации. Также он снял некоторые полномочия с НАПК.

В итоге это привело к тому, что западные страны лишились возможности привлекать к ответственности украинскую элиту. По словам Зеленского, это решение суда является сговором олигархов против него. Он заявил, что предоставит в Верховную Раду новые законопроекты, которые будут представлять те же самые отменённые положения.

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