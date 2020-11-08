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Ольга Хижинкова, которая в 2008 году стала победительницей конкурса «Мисс Белоруссия», была задержана вместе с другими участниками воскресных протестных акций в Минске. После задержания ее увезли в отделение милиции на автозаке.

Хижинкова хорошо известна не только по своему успешному выступлению в конкурсе самых красивых девушек Беларуси. Помимо этого, она активно поддерживает оппозиционные силы. Ольга принимает участие в протестах с самого первого дня. Чтобы выразить свою солидарность с протестующими, она даже ушла из Национальной школы красоты, где работала до президентских выборов.

Напомним, что в воскресенье в Минске, Витебске и других городах Белоруссии прошел Марш народовластия и другие протестные акции. Они сопровождались столкновениями с силовиками, которые активно задерживали митингующих. В настоящий момент известно, что задержано более 400 человек. Большинство из них – в столице Беларуси.

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