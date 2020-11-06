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Врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Instagram опубликовал советы о том, как получить хороший иммунитет против коронавируса.

Так, следует избавиться от лишнего веса – люди с избыточным весом находятся в группе риска. Мясников отметил, что нужно двигаться и ежедневно делать упражнения, и сбросить 10-15 лишних килограммов. Также следует закаливать свой организм.

Кроме того, Мясников настоятельно рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические нормы, а также избегать толпы и придерживаться социальной дистанции. Также он советует принимать, в случае необходимости, столько лекарственных препаратов, сколько их требуется для поддержания в норме артериального давления, уровня холестерина и сахара.

В завершение врач посоветовал принимать витамины, которые, хоть и не защитят полностью от вируса, но уж точно не навредят.

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