Мовсес Акопян, бывший глава Генерального штаба вооруженных сил Армении, рассказал о причинах своего ухода из оборонного ведомства страны.

Согласно его словам, он решил уйти из Минобороны еще 5 октября, однако из-за начавшегося военного конфликта посчитал, что его действия могут навредить армии, поэтому покинул вооруженные силы только 18 ноября. Последней каплей для него стал призыв премьер-министра прибыть в Ереван для решения вопроса со «скулящими под стенами». Речь шла о митингующих людях.

Согласно словам бывшего военного, на протяжении всего периода военных действий по информационным каналам распространялась только ложь, что привело к глубокому кризису в стране. Одна из задач инфоцентра заключалась во введении врага в заблуждение – для этого количество «вбросов» не должно было превышать 30 процентов. Однако в действительности вся информация являлась обманом.