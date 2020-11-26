Дипломатический источник издания «Коммерсантъ» в Москве заявил о том, что между Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном хотят испортить отношения некие люди.

Это, как сообщается, было продемонстрировано попыткой исказить переговоры между лидерами двух стран. Так, в СМИ Франции попал момент из телефонных переговоров между Путиным и Макроном, которые были конфиденциальными. В публикации СМИ утверждается, что Путин обратился к Макрону за помощью в изготовлении вакцины от коронавируса «Спутник V». Указывается, что лидер Франции давать прямой ответ не стал.

В Кремле заявили, что переговоры между Путиным и Макроном по поводу сотрудничества в борьбе с пандемией действительно состоялись, но не указывается, что Путины озвучивал какие-либо просьбы. Также отмечается, что беседа и вовсе состоялась по инициативе Франции.

Как предполагается, во Франции есть определённый круг лиц, которым не нравится то, как формируются российско-французские отношения. Они намерены сформировать токсичную атмосферу вокруг всего, что связано с Россией. Также выражается надежда, что эти «неподобающие спекуляции» скоро будут прекращены.