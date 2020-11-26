В интернете появилась видеозапись, на которой зафиксировано происшествие, случившееся сегодня в Волгограде. Напомним, что здесь вертолет, принадлежащий Южному таможенному управлению, совершенно случайно задел при посадке осветительную мачту.

На записи хорошо видно, что винтокрылая посадка цепляет металлическую конструкцию. Та падает прямо на вертолет и мощным ударом сносит ему лопасти винта, а также отрубает хвостовую часть.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако обломки приземляющегося вертолета попали по другой винтокрылой машине и нанесли ему серьезные повреждения. В настоящий момент в отношении пилотов возбуждено уголовное дело за причинение ущерба в особо крупных размерах, а также за несоблюдение техники безопасности.