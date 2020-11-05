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22-летний Дени Байсаров, являющийся младшим сыном Кристины Орбакайте, рассказал о своих взаимоотношениях с отцом, Русланом Байсаровым.

Как отмечается, в Сети уже давно ходили слухи о том, что Дени не общается со своим отцом. На это пользователей Сети натолкнул тот факт, что он не выкладывает фото со своим отцом, и не упоминает о нём. При этом о своей матери Дени весьма тепло отзывается, и порой публикует совместные фото.

Однако недавно Байсаров-младший опроверг эти слухи, отвечая на вопросы подписчиков. Он заявил, что отсутствие фото с отцом не указывает на то, что он с ним не общается. По словам Дени, семья – это «его всё», он часто видит отца и прекрасно проводит с ним время. Никаких претензий к отцу у него нет и слухи он считает весьма нелепыми.

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