В Минздраве прокомментировали исчезновение из аптек лекарств на основе метилпреднизолона.

Как отмечается, данные препараты применяются для лечения ревматических заболеваний. Однако во время пандемии коронавируса их порекомендовали применять и заразившимся людям.

По словам представителей Минздрава, в настоящее время был сформирован необходимый резерв метилпреднизолона в российских медицинских организациях. Теперь ведётся работа над наращиваем импорта данных лекарств. Отмечается, что данные препараты в России не производятся.

Также указывается, что тем заболевшим, кому назначили терапию метилпреднизолоном, прерывать её не следует. Однако на некоторое время они могут применять препараты преднизолона. В любом случае, в первую очередь необходимо обратиться к врачу.