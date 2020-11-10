Представители оборонного ведомства РФ разместили видео, на котором демонстрируется отправка российских военных в Нагорный Карабах для выполнения миротворческой миссии.

Согласно их словам, в зону конфликта планируется перебросить около 2 000 бойцов и более 400 бронемашин, бронетранспортеров и других видов техники. Миротворческая бригада в основном будет состоять из Ульяновских десантников. Развертывание контингента должно будет начаться в шесть часов утра по Москве. В это же время Армения выведет свои вооруженные силы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Азербайджан и Армения подписали мирный договор, согласно которому азербайджанские вооруженные силы останутся на занятых ими позициях. Напомним, что недавно им удалось взять под контроль город Шуши. На линии фронта при этом будут размещены российские миротворцы.