Жителей Армении, которые протестуют против перемирия в войне за Нагорный Карабах, призвали остановиться и воздержаться от действий, которые могут навредить государству. Заявление об этом совместно огласили Министерство обороны и Генеральный штаб ВС.

Оба ведомства обратились к гражданам и призвали не делать того, что может привести к очередным потрясениям. Они попросили сделать выводы из ранее допущенных ошибок и избежать столкновений на улицах страны.

Напомним, что в ночь на вторник было заключено соглашение о мире, которое подписали глава РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян. Это спровоцировало массовые протесты в Ереване. Манифестанты требовали выдать им премьер-министра, а также захватили здание парламента.