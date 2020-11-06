Шушан Степанян, представитель оборонного ведомства Армении, на своей страничке в соцсети «Фейсбук» сообщила, что вооруженные силы Азербайджана пытаются взять штурмом Шуши в Карабахе.

Согласно ее словам, данный инцидент произошел в ночь на сегодня, 6 ноября. Несколько азербайджанских штурмовых групп попытались захватить населенный пункт, атаковав сразу с трех направлений. Однако нагорно-карабахским военным удалось отбить все атаки противника.

Представитель Минобороны Армении также заявила, что на протяжении всего дня азербайджанские ВС наносили удары по поселениям и гражданским объектам Карабаха, используя артиллерийские и ракетные установки. В результате пострадали гражданские лица.