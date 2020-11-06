Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шушан Степанян, представитель оборонного ведомства Армении, на своей страничке в соцсети «Фейсбук» сообщила, что вооруженные силы Азербайджана пытаются взять штурмом Шуши в Карабахе.

Согласно ее словам, данный инцидент произошел в ночь на сегодня, 6 ноября. Несколько азербайджанских штурмовых групп попытались захватить населенный пункт, атаковав сразу с трех направлений. Однако нагорно-карабахским военным удалось отбить все атаки противника.

Представитель Минобороны Армении также заявила, что на протяжении всего дня азербайджанские ВС наносили удары по поселениям и гражданским объектам Карабаха, используя артиллерийские и ракетные установки. В результате пострадали гражданские лица.

Вам может понравиться

Минобороны Карабаха заявило об уничтожении колонны азербайджанского спецназа

В нагорно-карабахском оборонном ведомстве опубликовали информацию о нейтрализации отряда спецназа Азербайджана на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

ВДВ России первыми перейдут на противотанковые комплексы «Корнет»

В издании «Известия», сославшись на Минобороны РФ, сообщили, что в скором времени… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ульяновской области началась проверка двух чиновников, отдохнувших за границей

В Ульяновской области решением губернатора Сергея Морозова был отстранён от должности Михаил… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – пасмурно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |