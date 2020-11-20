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В правительстве Армении начались ожидаемые отставки и перестановки, которые по всей вероятности связаны с неутешительными результатами военного конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее уже оставил свой пост возглавляющий МЧС республики Феликс Целакян, замена которому пока еще не найдена.

Помимо этого, сообщается об отставке министра труда Заруи Батонян. На ее место прочат Мескропа Аракеляна, который до сего момента занимал должность главы правительства Никола Пашиняна.

Самая же ключевая отставка – это уход главы оборонного ведомства. Известно, что Давид Тоноян подал в отставку сам, не дожидаясь увольнения. О его преемнике пока лишь строятся предположения. Хотя некоторые эксперты заявляют, что этот пост займет Вагаршак Арутюнян.

Напомним, что ранее теперь уже экс-министр обороны Тоноян заявлял о том, что благодарен РФ за то, что она предприняла меры, чтобы остановить боевые действия на территории Нагорного Карабаха.

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