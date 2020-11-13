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Вчера, 12 ноября, состоялась встреча между Закиром Гасановым, главой азербайджанского оборонного ведомства, и Рустамом Мурадовым, генерал-лейтенантом российской армии, возглавляющим бригаду миротворцев РФ.

Представители Минобороны Азербайджана отметили, что в ходе данной встречи состоялось обсуждение вопросов, связанных с организацией и осуществлением миротворческой операции. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Армению должны будут прибыть около двух тысяч миротворцев из РФ, которых разместят на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября при содействии Москвы между Баку и Ереваном было подписано мирное соглашение. В рамках него Армения согласилась на то, чтобы вооруженные силы Азербайджана могли остаться на тех позициях, до которых им удалось добраться во время боевых столкновений.

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