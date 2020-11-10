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Мевлют Чавушоглу, турецкий министр иностранных дел, выразил слова поздравления Азербайджану после того, как было заключено перемирие в Нагорном Карабахе.

На своей страничке в соцсети «Твиттер» руководитель МИД Турции отметил, что Баку удалось добиться огромных успехов как на поле боя, так и за переговорным столом. Он искренне поздравил азербайджанские власти с этим удивительным достижением. Чавушоглу отметил, что турецкий народ продолжит оставаться братьями для азербайджанцев.

Ранее Владимир Путин, российский лидер, заявил о прекращении режима огня в зоне конфликта в связи с подписанием мирного соглашения Арменией и Азербайджаном. На линии соприкосновения будут также размещены миротворческие силы России.

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