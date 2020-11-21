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В субботу состоялись переговоры между РФ и Арменией. С российской стороны в них приняли участие глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова, министр обороны Сергей Шойгу и другие официальные лица.

Некоторые зрители, наблюдавшие за переговорами Лаврова с главой армянского правительства Николом Пашиняном, обратили внимание на отсутствие российского влага. Глава МИД разъяснил эту ситуацию. Он отметил, что по протоколу во время встреч глав внешнеполитического ведомства с президентами и премьер-министрами флаг должен быть только один.

Чтобы доказать это, глава МИД опубликовал фотографию с переговоров прошлого года, где также имеется лишь флаг Армении.

По окончании встречи Сергей Лавров объявил, что соглашение о мире является безальтернативным и опровергнуть его положения не может никто.

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