В субботу состоялись переговоры между РФ и Арменией. С российской стороны в них приняли участие глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова, министр обороны Сергей Шойгу и другие официальные лица.

Некоторые зрители, наблюдавшие за переговорами Лаврова с главой армянского правительства Николом Пашиняном, обратили внимание на отсутствие российского влага. Глава МИД разъяснил эту ситуацию. Он отметил, что по протоколу во время встреч глав внешнеполитического ведомства с президентами и премьер-министрами флаг должен быть только один.

Чтобы доказать это, глава МИД опубликовал фотографию с переговоров прошлого года, где также имеется лишь флаг Армении.

По окончании встречи Сергей Лавров объявил, что соглашение о мире является безальтернативным и опровергнуть его положения не может никто.