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Глава Якутска Сардана Авксентьева в Instagram-блоге дала комментарий слухам о своей отставке.

Как сообщается, в ряде СМИ появилась информация о том, что она собирается уйти с поста из-за здоровья. Позже было официально подтверждено, что Сардана Авксентьева ушла в отпуск и проходит медицинское обследование. В отпуск она оправилась с 9 ноября.

Ещё некоторое время спустя глава Якутска более подробно рассказала о ситуации. Как она заметила, всегда, когда она уезжает из дома, начинается «какой-то трэш». Сардана Авксентьева подтвердила, что взяла отпуск для обследования, отметив, что у неё некоторые маркеры вне нормы. Она также заметила, что для её возраста это нормально.

Кроме того, глава Якутска указала, что 2,5 года не брала больничные и не болела, и если у неё будет происходить что-то серьёзное, она сообщит.

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