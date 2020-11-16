Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Менеджер телеведущего Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб прокомментировала заявление врача-диетолога Алексея Ковалькова о диагнозе артиста.

Как отмечается, Хрусталев на днях был госпитализирован, предварительно ему поставили диагноз лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления. Как заявил Ковальков, это сомнительно, так как назначение несовместимых лекарств грозит врачам уголовным делом, перед диетой необходимо проконсультироваться со специалистами, а сильных нагрузок у Хрусталева не должно быть, так как из-за пандемии коронавируса артисты сейчас не выступают. В итоге Ковальков пришел к выводу, что госпитализация Хрусталева могла быть пиар-ходом.

По словам Тригуб, им неинтересно мнение диетолога по поводу поставленного врачами диагноза. Также она отметила, что они сами сомневаются в диагнозе, и потому будут проводиться дополнительные обследования.

Вам может понравиться

Эксперт рассказал, какие сведения могут получить мошенники по номеру телефона

Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал о том, какую информацию могут… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.11.2020
  • читать 1 минуту

Винокур критически отнёсся к предложению Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Владимир Винокур раскритиковал призыв Валерия Меладзе бойкотировать съёмки в новогодних шоу. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.11.2020
  • читать 1 минуту

После конфликта в Нагорном Карабахе российские танки были признаны уязвимыми

Эксперты еженедельного издания «Звезда» заявили, что современные танки по сравнению с моделями… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 ноября – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 16 ноября – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 ноября – пасмурно, до -1 °C | Королев: погода, 16 ноября – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 16 ноября – пасмурно, до 9 °C |