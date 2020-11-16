Менеджер телеведущего Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб прокомментировала заявление врача-диетолога Алексея Ковалькова о диагнозе артиста.

Как отмечается, Хрусталев на днях был госпитализирован, предварительно ему поставили диагноз лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления. Как заявил Ковальков, это сомнительно, так как назначение несовместимых лекарств грозит врачам уголовным делом, перед диетой необходимо проконсультироваться со специалистами, а сильных нагрузок у Хрусталева не должно быть, так как из-за пандемии коронавируса артисты сейчас не выступают. В итоге Ковальков пришел к выводу, что госпитализация Хрусталева могла быть пиар-ходом.

По словам Тригуб, им неинтересно мнение диетолога по поводу поставленного врачами диагноза. Также она отметила, что они сами сомневаются в диагнозе, и потому будут проводиться дополнительные обследования.