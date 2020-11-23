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Валерий Меладзе принял участие в программе «Личные связи» и дал интервью Юрию Костину.

В беседе с Костиным Меладзе снова заговорил о проблемах, который возникли у артистов из-за пандемии. Как он сообщил, были отменены все корпоративы, при том, что их и так было весьма мало. Артисты, как отметил Меладзе, рассчитывали заработать на этих мероприятиях, но в итоге все остались без работы.

При этом Меладзе также заявил, что новогодние съёмки и «огоньки», скорее всего, проводиться будут. Он предложил своим коллегам не сниматься в этих концертах, что бы те, кто занимается выпуском указов о запрете на корпоративы, сами всю ночь развлекали народ. Артист заявил, что на их индустрию не обращают внимания, а они заняты важным делом – дают людям положительные эмоции, «озвучивают» их жизнь и праздники.

Ранее Меладзе уже предлагал артистам бойкотировать съёмки в новогодних праздничных передачах.

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