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Меган Маркл, согласно сведениям от инсайдеров, поссорилась с принцем Гарри.

Как сообщается, причиной для конфликта стали выборы американского президента. Члены королевской семьи, как отмечается, не должны высказываться о политике, и принц Гарри это правило соблюдал. Меган Маркл же устраивала агитационные речи в поддержку Джо Байдера – оппонента Дональда Трампа, и не прекращала, несмотря на позицию мужа.

В итоге между супругами начался конфликт, и Гарри заявил Меган, что, переехав в США, он потерял возможность навещать своих близких, и вынужден вместо этого общаться с голливудскими знакомыми своей жены, что ему не по нраву. Маркл обиделась на супруга, и заявила, что хочет побыть одной. Как указывается, она решила улететь в Мексику, куда её доставит самолёт её приятельницы.

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