Пожалуй, все знают, что представляет из себя кроссовер СХ-5 от японского концерна Мазда: недаром он на протяжении нескольких лет входит в список самых популярных автомобилей класса SUV.

Но мало кто знает, что именно эта модель стала первым воплощением двух фирменных концепций концерна: KODO – дух движения и Skyactive Technology. Возможно, это обстоятельство и предопределило ее успех.

Философия успеха

С того самого момента, как Дзюдзиро Мацуда возглавил компанию, которой впоследствии суждено было носить имя зороастрийского бога Мазда, он задался целью создать автомобиль, не имеющий равных, но доступный большинству автомобилистов.

Первый автомобиль Мазда появился на свет в далеком 1960-ом году. Он отличался от современников стильным дизайном и спортивным характером. Но в то время дизайнеры концерна действовали скорее интуитивно, чем целенаправленно: они искали свой путь.

Более полувека ушло на то, чтобы направление мысли японских инженеров обрело четкие формы. В 2010-ом году миру был представлен концепт-кар, в котором нашло отражение пространство, окружающее человека. Его черты отражали потоки воды, текущие в реках; движение песка в дюнах пустынь; движение воздуха в порывах ветра и языки пламени с искрами огня. Так зародилась новая концепция компании Мазда. В 2012-ом впервые прозвучало ее имя. И если учесть, что самому концерну было присвоено имя некоего божества, то ничего удивительного нет в том, что философия дизайна получила название имя бога. Бога движения – KODO. Первый автомобиль Мазда СХ-5 был создан в духе этой концепции.

Как и в момент своего появления, он привлекает внимание четкими линиями, узнаваемым силуэтом, яркими красками кузова. Но главное – все в этом автомобиле сделано так, чтобы и водитель, и пассажиры могли наслаждаться дорогой. Наслаждаться движением.

Новая глава в истории

Известно, что уже в 1963 году заводы концерна стали выпускать машины с уникальным роторным двигателем. В начале 90-х автомобиль Мазда стал первым и единственным в истории автомобилем с роторно-поршневым двигателем, одержавшим победу в гонках «24 часа Ле-Мана». А в 2012-ом – в год рождения СХ-5 – разработчики компании презентовали уникальный двигатель SkyActive, который многие считают новым витком в развитии термодинамики. Главная его особенность – производительность в сочетании с экономным расходом топлива.

Известно, что у большинства бензиновых двигателей степень сжатия топлива в цилиндрах составляет от 9,0 до 11,0. У спортивных авто она доходит до 12,0. А в двигателях SkyActive степень сжатия равняется 14,0. При этом уменьшения крутящего момента не возникает благодаря тому, что возврат отработанных газов в камеру сгорания предупреждает специальная схема выпускного коллектора.

За счет использования технологии SkyActive, мощность мотора в современном СХ-5 составляет 110 л.с. при объеме 2.0 литра, а расход топлива в смешанном цикле не превышает 7.0 литров на 100 км пути. Мощность двигателя объемом 2.5 литра увеличивается до 143 л.с., но расход бензина по-прежнему остается невысоким: порядка 7.3-7.6 литров на 100 км.

Любителей быстрой езды радует отменная динамика кроссовера: до 100 км/ч он разгоняется за 8.9-10.3 секунды, в зависимости от мощности мотора. Максимальная его скорость варьирует в пределах 184-195 км/ч.

Сегодня технологии SkyActive стали главной «изюминкой» концерна Мазда, а кроссовер СХ-5 стал одной из самых востребованных его моделей. Узнать о нем больше можно, посетив официальный сайт автосалона «Фастар» – представителя японской компании в Новосибирске.