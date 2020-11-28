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Голливудская актриса Марго Робби, согласно информации издания Collider, может исполнить главную роль в фильме «Пираты Карибского моря».

Как указывается, сценаристом предстоящего фильма является Кристиана Ходсон. Она работала вместе с Робби в проекте «Хищные птицы». Марго в восторге от того, что делает Ходсон, и, по её словам, новый кинофильм будет наполнен «женской энергией».

Однако о собственном участии в работе над «Пиратами» Робби однозначно не говорит. Также она отметила, что не вмешивается в создание сценария, потому как не является продюсером, и ей остаётся только «сидеть и ждать».

Дата выхода нового фильма в прокат в настоящее время неизвестна. Также указывается, что он не будет иметь ничего общего с прошлыми фильмами.

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