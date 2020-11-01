В Латвии была утверждена методика, которая предназначена для предотвращения попадания в страну электроэнергии, произведённой в Белоруссии.

Как сообщается, 25 августа власти Латвии решили прекратить торговать электроэнергией с Белоруссией, если БелАЭС будет запущена. Как уверены в Риге, это несёт угрозу ядерной безопасности во всём мире.

Разработанная методика подразумевает, в том числе, и то, что другие страны, к примеру, Россия, которая имеет с Белоруссией межсетевое соединение, будет обязана подтвердить, что электроэнергия, которую она поставляет, не была произведена в Белоруссии. Подобная методика была подтверждена в Эстонии, кроме того, в скором времени Литва также должна её подтвердить.

БелАЭС, как отмечается, является самым крупным экономическим проектом России и Белоруссии. Станция расположена в Гродненской области, ввод первого энергоблока планируется в начале следующего года, второго энергоблока – в 2022 году.