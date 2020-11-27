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Издание avia.pro, ссылаясь на Telegram-канал «Оперативная линия», сообщает, что корабль военно-морских сил Норвегии несколько раз проникал на территорию Северного морского пути России.

При этом нарушения продолжались достаточно короткое время. В инцидентах, как указывается, был задействован патрульный корабль KV Svalbard, завершивший 24 ноября путешествие по «трассам трансполярного морского пути».

Его путь начался ещё 15 октября, и за это время корабль не раз проникал на территорию российских вод. Также была совершена как минимум одна непонятная остановка – у острова Большевик. Причины этой остановки ещё предстоит выяснить.

Официально российское оборонное ведомство данную ситуацию не прокомментировало.

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