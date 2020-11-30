На Крымском полуострове и Кавказском побережье РФ прошли учения с применением противокорабельных комплексов «Бастион» и «Бал». В их задачу входило обнаружение и уничтожение корабля потенциального противника, в качестве которого был использован фрегат «Адмирал Макаров».

Это были так называемые электронные стрельбы. В задачи расчетов противокорабельных комплексов входило обнаружение цели, ее сопровождение в течение установленного времени и нанесение ракетного удара.

Оба расчета, которые открывали огонь по очереди, отлично справились с учебной задачей. Корабль был обнаружен и «уничтожен» ракетами одного и другого комплексов. Помимо этого, бойцы расчетов отработали алгоритм действий, необходимых для уничтожения боевых кораблей.