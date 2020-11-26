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Руслан Хомчак, командующий войсками ООС в Донбассе, в рамках беседы с журналистами сообщил, что Украина способна взять под контроль и удержать территории ДНР и ЛНР.

Согласно словам украинского военного, РФ обладает большим количеством ресурсов и вооружения, поэтому Украине следует дождаться подходящего момента и осуществить внезапное нападение. Только в этом случае стране удастся захватить данные территории.

Хомчак добавил, что сейчас есть одно большое препятствие к выполнению данного плана. По его мнению, жители ЛДНР недолюбливают армию Украины. По этой причине, когда танки ВСУ окажутся рядом с линией соприкосновения, местные тут же передадут эти сведения противнику.

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